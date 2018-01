Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (30.01.2018/ac/a/nw)



Biofrontera habe nach vorläufigen Zahlen im ersten vollen Vertriebsjahr der Medikation Ameluz in den USA mit 6,3 bis 6,4 Mio. Euro gleich mehr als die Hälfte der Konzernerlöse erwirtschaftet, die sich auf 12,0 bis 12,2 Mio. Euro summiert hätten. Das Deutschlandgeschäft sei demgegenüber vor allem wegen eines Konkurrenzprodukts (das in der so genannten Tageslichttherapie eingesetzt werde) nur moderat von 2,5 Mio. Euro auf 2,6 bis 2,7 Mio. Euro ausgeweitet worden, im übrigen Ausland hätten sich die Erlöse um ein Drittel auf 1,6 Mio. Euro erhöht. Zusätzlich hätten durch eine Forschungskooperation mit dem Großaktionär Maruho 1,4 Mio. Euro eingenommen werden können. Insgesamt habe Biofrontera die Erlöse damit fast verdoppelt.Im laufenden Jahr dürfte die Bedeutung des US-Geschäfts weiter zunehmen. Da die Anfangshürden, u.a. eine schwierige Kassenabrechnung mit einem Übergangscode, nun gemeistert seien, sollte die Erlösdynamik in Übersee weiter anziehen. Aber auch in Deutschland seien wieder höhere Zuwächse zu erwarten, da Ameluz ebenfalls für die Tageslichttherapie zugelassen werden dürfte (die abrechnungstechnisch für Ärzte und Patienten sehr attraktiv sei).In dieser Woche habe das Unternehmen Daten zur zwölfmonatigen Nachbetrachtung der Behandlungsergebnisse veröffentlicht, die erneut positiver als beim zugelassenen Präparat Metvix ausgefallen seien. Die Aktie werde nach den Daten aktuell einer Neubewertung unterzogen, wobei auch die angestrebte Notiz an der NASDAQ im ersten Quartal, verbunden mit einer Kapitalerhöhung um bis zu 6 Mio. Aktien, eine Rolle spielen dürfte.