ISIN Biofrontera-Aktie:

DE0006046113



WKN Biofrontera-Aktie:

604611



Ticker-Symbol Biofrontera-Aktie:

B8F



Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens gegründet, und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (13.03.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) unter die Lupe.Das Unternehmen habe zum Wochenauftakt ausführliche Ergebnisse der klinischen Phase-3-Studie zur Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit ihres verschreibungspflichtigen Medikamentes BF-200 ALA (Ameluz) bei photodynamischer Therapie mit Tageslicht präsentiert. Die Studie habe ihren primären regulatorischen Endpunkt erreicht und die Nichtunterlegenheit von Ameluz bei Tageslicht-PDT im Vergleich zum Vergleichsprodukt MAL (Metvix) bei der Behandlung von milden oder moderaten aktinischen Keratosen (AK), einem oberflächlichen Hautkrebs, belegt. Zudem schneide Ameluz in allen sekundären Endpunkten im Vergleich zu Metvix gut ab, so Biofrontera in einer Mitteilung.Der Biotech-Titel habe nach der starken Rally seit dem Jahresanfang zuletzt etwas korrigiert. Das aktuelle Niveau stelle für noch nicht engagierte Anleger ein interessantes Einstiegsniveau dar. Alle anderen sollten bei der Biofrontera-Aktie investiert bleiben und ihre Gewinne mit einem Stopp bei 3,10 Euro weiter laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2017)Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:4,279 EUR +3,73% (13.03.2017, 11:24)Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:4,265 EUR +3,39% (13.03.2017, 11:38)