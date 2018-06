Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:

5,51 EUR (25.06.2018)



ISIN Biofrontera-Aktie:

DE0006046113



WKN Biofrontera-Aktie:

604611



Ticker-Symbol Biofrontera-Aktie:

B8F



Kurzprofil Biofrontera AG:



Die Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (26.06.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) unter die Lupe.Um sage und schreibe 13 Punkte sei die Hauptversammlung durch die Deutsche Balaton ergänzt worden. Als Sonderprüfer/besonderer Vertreter schicke Deutsche Balaton Rechtsanwalt Thomas Heidel ins Rennen. Heidel sei in dieser Rolle erfahren und bekannt dafür, dass er gerne mit dem Panzer direkt ins Haus fahre. Das Biofrontera-Management scheine aber durchaus nicht von gestern zu sein. CEO Hermann Lübbert kämpfe um sein Lebenswerk, an dem er allerdings fast keine Anteile mehr besitze. CFO Thomas Schaffer dürfte gute Nerven und Erfahrung haben. Er sei beispielsweise CFO im Bereich Security & Chip Card ICs einer Siemens-Einheit gewesen. Biofrontera schieße scharf zurück und habe sich Unterstützung einer teuren US-Kanzlei geholt.Der Fundamentalkrieg der Parteien wird Millionen an Kosten verschlingen, weshalb die Biofrontera-Aktie zunächst auch nicht mehr nach vorne kommt, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 26.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:5,22 EUR -4,22% (26.06.2018, 08:35)