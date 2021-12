Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, gehen davon aus, dass die Bio-Gate AG stark vom positiven Marktumfeld profitiert und dynamisch über das gesamte Produktportfolio wachsen kann. Auf Basis ihres DCF-Modells hätten die Analysten einen fairen Wert von 8,00 EUR je Aktie ermittelt und würden das Rating "kaufen" vergeben. (Analyse vom 02.12.2021)



Kurzprofil Bio-Gate AG:



Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1) ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialen und Oberflächen mit antiviralen und antimikrobiellen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel die Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. Darüber hinaus werden mit den Bio-Gate-Technologien Kosmetika, Konsum- und Industrieprodukte, wie beispielsweise Farben und Lacke oder Kunststoffe antimikrobiell ausgestattet und damit in einzigartiger Weise aufgewertet. (02.12.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Bio-Gate-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, nehmen die Coverage für die Aktie des Health-Technology-Unternehmens Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981, WKN: BGAG98, Ticker-Symbol: BIG1) mit einer Kaufempfehlung auf.Die Bio-Gate AG habe in den letzten Jahren deutlich an Wachstumsdynamik gewinnen können. Hintergrund hierfür sei das ausgebaute Produktportfolio und die steigende Nachfrage nach antimikrobiellen und antiviralen Produkten. Nicht zuletzt habe die aktuelle Corona-Pandemie das Hygiene-Bewusstsein in der Öffentlichkeit gesteigert, aber auch der Mega-Trend der Antibiotikaresistenzen fördere die Nachfrage nach den Produkten der Bio-Gate AG.Der gegenwärtige Umsatztreiber seien insbesondere Produkte auf der Technologieplattform MicroSilver BG™, welche über einen langen Zeitraum gegen Keime wirken würden, wie z.B. in Imprägnierungen oder Hautcremes. Der größte Umsatzlieferant der nahen Zukunft sollten jedoch Produkte auf Basis der Technologieplattform HyProtect™ sein, mit der Implantate antimikrobiell beschichtet würden. Dies reduziere die Wahrscheinlichkeit von postoperativen Infektionen signifikant. Während der Veterinärmarkt mit HyProtect™-Implantaten bereits erfolgreich bedient werde, stehe eine Zulassung im Humanbereich in den nächsten Jahren an. Mit dem Markteintritt von HyProtect™-Implantaten in die Humanmedizin sollte sich die Wachstumsgeschwindigkeit nochmals deutlich erhöhen.Zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 habe der Umsatz um 47,2% auf 5,13 Mio. EUR (VJ: 3,49 Mio. EUR) gesteigert werden können. Das Unternehmen habe in allen Umsatzbereichen deutlich zulegen können und von bestehenden Aufträgen sowie von Neugeschäft profitiert. Insbesondere der Umsatzbereich Veterinär mit den Produkten zur Haut-, Ohr- und Wundpflege für Heim- und Nutztiere habe deutlich zugelegt. Mit den steigenden Umsätzen habe sich das Ergebnis verbessert und das EBITDA sei auf -0,52 Mio. EUR (VJ: -0,74 Mio. EUR) und das Jahresergebnis auf -0,80 Mio. EUR (VJ: -1,03 Mio. EUR) gestiegen.Die Guidance des Unternehmens sei zum ersten Halbjahr 2021 bestätigt worden, demnach solle der Umsatz deutlich gesteigert werden und das Konzernergebnis trotz Investitionen für die Produktentwicklung, den Kapazitätsausbau und für Personal spürbar verbessert werden. Weiterhin sei es das vorrangige Ziel der Bio-Gate AG einen positiven Jahresüberschuss auf Konzernebene zu erzielen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Guidance erreicht werde und der positive Jahresüberschuss im Jahr 2022 folge. Durch die Kapitalerhöhung Anfang 2021 mit Brutto-Emissionserlösen in Höhe von 2,50 Mio. EUR sei das Unternehmen finanziell gut aufgestellt und könne weitere Wachstumsoptionen nutzen und Kapazitäten bei Bedarf erweitern.Die Analysten würden ein weiteres dynamisches Umsatzwachstum auf 6,10 Mio. EUR im laufenden Geschäftsjahr 2021 prognostizieren, gefolgt von 7,70 Mio. EUR im Jahr 2022 bzw. 9,50 Mio. EUR im Jahr 2023. Mit den Umsatzsteigerungen sollte sich die Marge sukzessive verbessern und die Analysten würden ein Netto-Ergebnis von -0,50 Mio. EUR im laufenden Geschäftsjahr 2021 erwarten, gefolgt vom Breakeven im Jahr 2022 mit 0,17 Mio. EUR und 1,01 Mio. im Jahr 2023.