Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech habe zuletzt deutliche Fortschritte bei seinen Corona-Impfstoff-Kandidaten erzielt. Die jüngsten Ergebnisse der Phase-1/2-Tests seien sehr vielversprechend ausgefallen. Nun folge die wichtige Phase-2/3-Studie. Die Aktie habe sich im Zuge der starken News in den vergangenen Wochen mehr als verdoppeln können.Das hohe Niveau nutze BioNTech nun, um frisches Kapital einzusammeln. Die Mainzer hätten hierzu vor kurzem den Preis für seine neue Emission von Aktienzertifikaten (American Depository Shares, ADS) und ein Bezugsrechtsangebot bekannt gegeben. Demnach wolle BioNTech nun 5,5 Millionen ADS (ursprünglich seien fünf Millionen geplant gewesen) zum Preis von je 93 Dollar verkaufen. Es handle sich dabei um ein Zeichnungsangebot mit fester Übernahmezusage (Underwritten Offering). Das werde dem Unternehmen einen Bruttoerlös von 511,5 Millionen Dollar bringen. Zum Zweck der Kursstabilisierung habe ein bestehender Aktionär den Emissionsbanken zudem eine 30-tägige Option auf den Erwerb weiterer 825.000 ADS eingestanden. Das Underwritten Offering solle voraussichtlich am 27. Juli 2020 abgeschlossen werden.Die Aktie von BioNTech sei nun zuletzt vom jüngsten Hoch etwas zurückgekommen. Noch nicht investierte Anleger bekämen dadurch die Chance, noch einmal etwas günstiger bei der Aktie zum Zuge zu kommen. Das Papier bleibe allerdings sehr spekulativ, auch wenn das Unternehmen über die potenziellen Corona-Impfstoffe hinaus noch einiges zu bieten habe. Könne BioNTech aber in dem Stil wie bisher mit starken Forschungsnews punkten und womöglich auch die Phase 3 erfolgreich abschließen, dürfte die Aktie die jüngsten Höchststände noch deutlich übertreffen können. Große Hoffnung lege wohl insbesondere auch die USA auf das Unternehmen. Die US-Regierung habe zuletzt einen großen Impfstoff-Liefervertrag mit BioNTech und dem US-Partner Pfizer abgeschlossen.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link