Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

98,35 EUR -1,62% (03.12.2020, 12:30)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

121,09 USD +6,21% (02.12.2020)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (03.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Nachricht über die Zulassung des Impfstoffs des Unternehmens BioNTech und seines Partners Pfizer in Großbritannien habe die Regierung in London als Erfolgsmeldung gefeiert. Doch die Durchführung der Impfungen dürfte sich als echte Herausforderung erweisen. Wie Premierminister Boris Johnson angekündigt habe, sollten zunächst Bewohner von Pflegeheimen, medizinisches Personal, alte und gesundheitlich gefährdete Menschen geimpft werden.Doch allein die Lagerung des Impfstoffs sei kompliziert. Er müsse bei minus 70 Grad aufbewahrt werden. Erst nach einer zweiten Impfdosis entfalte sich die Schutzwirkung des Vakzins. "Es wird unvermeidlich einige Monate dauern, bevor alle, die am meisten gefährdet sind, geschützt sind - lange, kalte Monate", so Johnson.Bereits in der kommenden Woche sollten 800.000 Impfdosen verfügbar sein. Millionen weitere sollten noch vor dem Jahreswechsel folgen. Vom Frühjahr kommenden Jahres an sollten dann weitere Bevölkerungsgruppen immunisiert werden.Die Impfungen sollten zunächst an 50 Kliniken im Land verabreicht werden, habe Simon Stevens vom englischen Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) erklärt. Später sollten Hausarztpraxen hinzukommen. Anfangs seien aber nur Einheiten mit 975 Dosen verfügbar. Sobald ein Weg gefunden sei, die Impfdosen auf sicherem Wege in kleinere Einheiten zu unterteilen, könne mit dem Impfen in Pflegeheimen begonnen werden. Wer zu den für die Impfung vorgesehenen Gruppen gehöre, erhalte eine Benachrichtigung per Post, so Stevens.Anleger lassen die Gewinne für ihre Restposition weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2020)Mit Material von dpa-AFX