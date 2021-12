Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (03.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech und Moderna hätten zu den ganz großen Highflyern in der Corona-Pandemie gehört. Beide Unternehmen seien die ersten gewesen, denen es gelungen sei, in den USA und der EU einen Corona-Impfstoff zuzulassen. Die Gewinne würden seitdem sprudeln. Doch in Zukunft verspreche die mRNA-Technologie, auf die BioNTech und Moderna setzen würden, noch viel viel mehr.Der Tropenmediziner Jakob Cramer halte Vakzine mit der mRNA-Technologie für einen Wendepunkt im Impfgeschäft. "Es ist spektakulär, was die leisten können", habe er gesagt. "Sie können sehr schnell angepasst werden, sollten neue Varianten auftreten. Ich glaube, da steckt noch extrem viel Potenzial drin."Derzeit würden sich die Wissenschaft bereits auf die nächste Pandemie vorbereiten, möglicherweise mit einem anderen Atemwegsvirus. "Wir denken viel darüber nach, was die nächste pandemische Bedrohung sein könnte", so Hamilton Bennett, beim US-Corona-Impfstoffhersteller Moderna Direktorin für Impfstoffzugang. Die WHO führe eine Liste mit rund einem Dutzend Krankheitserregern, die bedrohlich werden könnten.Moderna erforsche die Eigenschaften fast aller dieser Virenfamilien und führe schon Studien durch. "Wenn innerhalb der Familie dann ein gefährlicher Virenstamm auftaucht, können wir sehr schnell sein", habe Bennett der dpa gesagt. Dann könne in 100 Tagen oder sogar weniger ein einsatzbereiter Impfstoff fertig sein. Die 100 Tage seien auch das Ziel von Cepi, und die G7-Staaten würden es unterstützen.Wenn Regulierungsbehörden das mRNA-Verfahren an sich als sicher anerkennen und sich bei neuen Pathogenen nur der Bauplan ändere, seien keine langwierigen Studien mehr nötig, so Bennett. Derzeit würden etwa Moderna und BioNTech prüfen, ob der Bauplan in ihren Impfstoffen wegen der neu aufgetauchten Variante Omikron geändert werden müsse. Es wäre das erste Mal seit dem Start der Impfkampagnen mit mRNA-Impfstoffen vor rund einem Jahr, dass die beiden Vakzine wegen einer sich ausbreitenden neuen Corona-Variante für die Massenimpfungen geändert werden müssten.Anleger lassen bei beiden Werten die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: