BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (16.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach dem starken Wochenauftakt, als die BioNTech-Aktie zwölf Prozent zugelegt habe, hätten am Dienstag wieder Gewinnmitnahmen eingesetzt. Der Titel sei am Ende mit einem Minus von 4,5 Prozent auf 145,04 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Am Dienstag habe es News zum Omikron-Impfstoff von BioNTech gegeben. Dieser könnte möglicherweise das aktuell schleppend verlaufende Impftempo wieder ankurbeln.Bei BioNTech würden die klinischen Studien für einen an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoff und die Produktion nach Unternehmensangaben weiterhin nach Plan laufen. Jedoch werde noch etwas Zeit vergehen, bis der erste Impfstoff auch verabreicht werden könne. "Wir haben uns darauf eingestellt, den angepassten Impfstoff ab Ende März ausliefern zu können. Logistisch können wir dies umsetzen", habe eine BioNTech-Sprecherin am Dienstag gesagt. Allerdings müssten auch alle Anforderungen z.B. der europäischen Arzneimittelbehörde EMA erfüllt werden.So habe die EMA unter anderem klinische Studiendaten angefragt, die Ende April oder Anfang Mai vorliegen würden. "Entsprechend ändert sich das Timing für eine Zulassung und damit Auslieferung", habe die Sprecherin gesagt. "Wir stehen weiterhin in engem Kontakt mit den Arzneimittelbehörden, um erste Dosen unmittelbar nach einer Zulassung ausliefern zu können."Immer wichtiger werde für BioNTech aber insbesondere die weitere Pipeline. Die Entwickler des BioNTech-Corona-Impfstoffs erwarten würden, dass mit der dabei eingesetzten mRNA-Technologie bald weitere Krankheiten bekämpft werden könnten. "Wir glauben, dass wir eine Reihe von Erfolgen sehen in den nächsten fünf bis zehn Jahren", habe BioNTech-Gründer Ugur Sahin am Montag in Frankfurt gesagt. Zusammen mit seiner Frau Özlem Türeci und ihrer Kollegin Katalin Karikó erhalte der Mainzer in diesem Jahr den Paul Ehrlich-und-Ludwig Darmstaedter-Preis.Anleger müssen derzeit bei BioNTech Geduld beweisen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Vieles spreche aber dafür, dass die Corona-Impfung einen festen Bestandteil im jährlichen Impfkalender bekommen solle. Dies würde hohe jährliche fest kalkulierbare Einnahmen für das Unternehmen bedeuten. Zudem verfüge die weitere Pipeline über immenses Potenzial. Könne BioNTech hier überzeugen, dürfte die Aktie mittelfristig deutlich höher notieren. (Analyse vom 16.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)