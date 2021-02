Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

96,31 EUR +0,11% (02.02.2021, 10:00)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

116,10 USD -0,72% (01.02.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (02.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Unternehmen wolle 2021 2 Mrd. Dosen seines Vakzins herstellen und damit die bisher erwartete Produktion von 1,3 Mrd. Dosen um mehr als 50% steigern. "Wir sind auf dem richtigen Weg, unsere Produktionskapazitäten zu erweitern", habe BioNTech am Montag mitgeteilt. Die Umbauten im belgischen Pfizer-Werk Puurs seien erfolgreich abgeschlossen worden. "Nun sind wir zurück im eigentlichen Zeitplan für die Lieferung von Impfstoffdosen an die Europäische Union."Pfizer und BioNTech würden weiter an erhöhten Liefermengen arbeiten - von der Woche des 15. Februar an. Man wolle sicherstellen, dass man im ersten Quartal die Menge an Impfstoffdosen erfülle, auf die man sich vertraglich verpflichtet habe - und im zweiten Quartal bis zu 75 Mio. weitere Dosen an die EU liefern können. Das BioNTech-Werk im hessischen Marburg habe eine Lizenz erhalten und wolle im Februar die Produktion aufnehmen.Die BioNTech-Aktie habe sich seit ihrem Januartief zuletzt sehr stark entwickeln können. Die Hürde von 100 Euro habe sich bislang aber noch als zu hoch erwiesen. "Der Aktionär" bleibe für das Papier allerdings sehr optimistisch. Zum einen sei die Bewertung im Branchenvergleich durchaus noch moderat. Zum anderen seien die langfristigen Aussichten für das Unternehmen sehr gut. Auch über einen Corona-Impfstoff hinaus könnten den Mainzern in Zukunft noch weitere wichtige Forschungserfolge gelingen. Die BioNTech-Aktie bleibe jedoch spekulativ, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: