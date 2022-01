NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

230,00 USD +8,57% (10.01.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.01.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Chartanalyse von BNP Paribas:Die BioNTech-Aktie (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) markierte am 10. August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 464,00 USD, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem befinde sich der Wert in einer Korrekturbewegung. Dabei sei der Wert am 5. November auf ein Tief bei 207,51 USD zurückgefallen. Er sei am 6. Januar intraday unter dieses Tief abgefallen und habe auf dem Aufwärtstrend seit April 2020 aufgesetzt. Gestern habe sich die Aktie mit einer langen weißen Kerze von diesem Trend gelöst. Allerdings liege bei 247,54 USD mit dem EMA 200 und dem kurzfristigen Abwärtstrend seit 29. November bereits wieder ein wichtiger Widerstandsbereich.Der gestrige Aufwärtsimpuls sollte noch etwas anhalten und zu einem Test des Widerstandsbereichs um 247,54 USD führen. Erst mit einem Ausbruch über diesen Bereich ergäbe sich ein neues Kaufsignal. Dieses würde auf eine Aufwärtsbewegung in Richtung 320,00 USD oder sogar an den Abwärtstrend seit August 2021 bei aktuell 344,60 USD hindeuten. Sollte der Wert aber unter 181 USD abfallen, dann würde eine weitere Verkaufswelle drohen. Diese könnte die Aktie in Richtung 130,89 USD führen. (Analyse vom 11.01.2022)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:202,50 EUR -0,10% (11.01.2022, 08:44)