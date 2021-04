Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

111,85 EUR +1,13% (15.04.2021, 09:13)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

132,60 USD +2,28% (14.04.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (15.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Hersteller BioNTech und Pfizer möchten bis Ende Juni zusätzlich 50 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an Deutschland und die übrigen EU-Staaten liefern. Dies habe EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel mitgeteilt. Es handele sich um eine Lieferung, die aus dem vierten Quartal vorgezogen werde. Im zweiten Quartal von April bis Juni kämen somit insgesamt 250 Millionen Dosen Impfstoff von BioNTech/Pfizer, habe von der Leyen gesagt. Die BioNTech-Aktie könne von den positiven News sowie negativen Nachrichten zu alternativen Impfstoffen wie von AstraZeneca und Johnson & Johnson (J&J) profitieren.Dies könnte mögliche Ausfälle beim Impfstoff von J&J zum Teil wettmachen. Der US-Hersteller habe seine Auslieferung an die EU-Staaten am Dienstag verschoben. Hintergrund seien Berichte über Sinusvenenthrombosen. Der Konzern untersuche die Fälle, auch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA prüfe sie. Wann die Lieferungen in Europa wieder aufgenommen würden, sei unklar. J&J sollte im zweiten Quartal 55 Millionen Dosen liefern. Das Mittel werde nur einmal gegeben, andere Impfstoffe dagegen zweimal.Von der Leyen habe zudem Verhandlungen mit BioNTech/Pfizer über die Lieferung von weiteren 1,8 Milliarden Impfdosen für die Zeit von 2021 bis 2023 angekündigt. Diese sollten für Auffrischungen sowie für die Impfungen von Kindern verwendet werden. Teil der Vereinbarungen solle eine vollständige Herstellung in der EU sein, nicht nur des Impfstoffs, sondern auch aller wesentlicher Bestandteile, wie von der Leyen gesagt habe. Sie hoffe auf einen schnellen Abschluss der Verhandlungen.Die BioNTech-Aktie habe am Mittwoch die Rally der Vortage fortsetzen können und im US-Handel gut zwei Prozent auf 132,60 Dollar zulegen können. Damit erreichte der Titel ein neues Rekordhoch, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link