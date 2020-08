Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

61,19 EUR +9,54% (21.08.2020, 09:53)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

66,27 USD +1,02% (20.08.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (21.08.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BioNTech arbeitet weiter mit Hochdruck an einem Covid-19-Impfstoff - Rücksetzer bietet Chancen - AktienanalyseDas Biotechunternehmen BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) und sein US-Partner Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) wollen bei einem Erfolg der aktuellen klinischen Studie zu ihrem möglichen Corona-Impfstoff weiterhin im Oktober den Antrag auf Marktzulassung stellen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die BioNTech-Mitarbeiter hätten es geschafft, die Studie "in Rekordzeit zu starten", habe Vorstandschef Ugur Sahin bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal gesagt.Für die ersten sechs Monate dieses Jahres sei ein Umsatz von 69,4 Mio. Euro verzeichnet worden nach 51,9 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die Kosten für Forschung und Entwicklung hätten sich im gleichen Zeitraum auf 160,3 Mio. Euro verglichen mit 110,6 Mio. Euro im Vorjahr belaufen. Den Anstieg habe das Unternehmen vor allem mit der höheren Mitarbeiterzahl erklärt. Der Nettoverlust habe sich dementsprechend auf 141,7 Mio. Euro ausgeweitet gegenüber 90,8 Mio. im ersten Halbjahr.Obwohl die Zahlen nebensächlich seien, hätten sich Börsianer enttäuscht gezeigt. Es sei bei der BioNTech-Aktie zu einem Rücksetzer gekommen. Gegenüber dem Juli-Hoch habe der Titel nun schon gut 37 Prozent eingebüßt. Für Anleger eröffne der Rücksetzer eine Einstiegschance. Denn die Aussichten auf einen Covid-19-Impfstoff dürften den Titel weiter beflügeln. Falls der Wirkstoff zugelassen werde, hätten BioNTech und Pfizer bereits Liefervereinbarungen mit Großbritannien, den USA, Japan und Kanada über mehr als 250 Mio. Impfstoffdosen geschlossen. Zusätzlich gebe es eine Option über weitere 500 Mio. Dosen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: