Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

57,49 EUR +1,04% (15.09.2020, 09:03)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

67,48 USD +3,61% (14.09.2020, 22:15)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (15.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Seit dem Verlaufshoch von Ende Juli bei 104,99 USD befinde sich die BioNTech-Aktie im Korrekturmodus. Auf Basis der horizontalen Haltezone zwischen 54 USD und 50 USD habe das Papier zuletzt aber ein "Hammer"-Umkehrmuster ausgebildet. Neben dieser positiven Candlestickformation würden die Rückeroberung eines Fibonacci-Levels (57,41 USD) sowie das neue MACD-Einstiegssignal die Ambitionen der Bullen hinsichtlich einer nachhaltigen Trendwende unterstreichen. Eine Schlüsselrolle komme in diesem Zusammenhang dem Abwärtstrend seit Juli (akt. bei 64,29 USD) zu.Schließlich sei gestern per Aufwärtsgap bei 65,28/66,77 USD der Sprung über die beschriebene Trendlinie gelungen, welcher eine klassische Flaggenkonsolidierung abschließe. Damit entstehe das Signal, dass der Basisaufwärtstrend wieder aufgenommen werde. Die 38-Tages-Linie (akt. bei 72,35 USD) definiere nun ein erstes Etappenziel, ehe die horizontalen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 76 USD wieder in den Fokus rücken würden. Die zuletzt genannte Marke harmoniere dabei bestens mit einem weiteren Fibonacci-Level (75,58 USD).Als Schutz vor einem Fehlausbruch bietet sich die obere Flaggenbegrenzung an, womit gleichzeitig ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis gewährleistet ist, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 15.09.2020)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: