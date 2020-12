Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (16.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA habe am Dienstag angekündigt, dass sie schon am 21. Dezember ihr Gutachten über den Impfstoff von BioNTech und seines US-Partners Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) vorlegen wolle - also acht Tage früher als bisher in Aussicht gestellt. Formell müsse dann noch die EU-Kommission zustimmen. Das gelte als Formsache und könnte auch innerhalb eines Tages erfolgen. Damit wäre der Weg frei für den Beginn von Massen-Impfungen in allen EU-Mitgliedsstaaten.Zunächst werde Deutschland den Impfstoff wie vereinbart aus den europäischen Verträgen bekommen, habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesagt. Dies seien bis Ende des ersten Quartals elf bis 13 Millionen Impfdosen. Später kämen dann die Lieferungen hinzu, die man bilateral mit den Herstellern vereinbart habe. Dies seien allein von Biontech 20 Millionen Dosen zusätzlich. Mit anderen aussichtsreichen Impfstoffherstellern wie CureVac, IDT und Moderna seien die Verhandlungen noch gelaufen.Spahn gehe davon aus, dass bis Ende des nächsten Sommers rund 60 Prozent der Bürger in Deutschland geimpft sein könnten. Laut Experten sei eine Rate von 60 bis 70 Prozent für eine wirkungsvolle Bekämpfung der Pandemie nötig.Beide Aktien hätten zuletzt unter Gewinnmitnahmen gelitten. Auch DER AKTIONÄR habe dazu geraten, Teilgewinne mitzunehmen. Die Restpositionen sollten Anleger aber weiter laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link