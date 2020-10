Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Bei Impfstoffen, die derzeit noch entwickelt werden, habe die EU-Kommission schon Verträge mit AstraZeneca und Sanofi-GSK geschlossen, die aussichtsreiche Kandidaten testen würden. Bisher sei allerdings noch keiner dieser Stoffe zugelassen. Ein Kommissionssprecher habe keine Prognose abgeben wollen, wann die Mittel auf den Markt kämen. Man arbeite daran, so schnell wie möglich einen sicheren Impfstoff von hoher Qualität verfügbar zu haben, habe er gesagt.Die Abnahmeverträge mit Vorkasse sollten die Entwicklung und Massenproduktion beschleunigen. Sie würden Kaufoptionen für die EU-Staaten vorsehen, sobald die Impfstoffe zugelassen seien. Mit den Firmen CureVac, BioNTech/Pfizer und Moderna habe man außerdem erfolgreiche Sondierungsgespräche abgeschlossen, habe die EU-Kommission weiter erklärt.Das Wettrennen um einen Corona-Impfstoff gehe derzeit in die entscheidende Phase. Die Projekte von AstraZeneca und BioNTech würden zu den am weitesten fortgeschrittenen gehören. BioNTech habe am Dienstag bekannt gegeben, dass man mit einem rollierenden Einreichungsprozess begonnen habe. "Der Aktionär" bleibe sehr optimistisch und empfehle die Gewinne laufen zu lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2020)Hinweis:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und Moderna.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link