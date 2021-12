Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine Booster-Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech/ Pfizer senke das coronabedingte Erkrankungs- und Sterbe-Risiko deutlich. Das würden zwei Studien aus Israel zeigen, die im "New England Journal of Medicine" veröffentlicht worden seien.Ein Team um Shlomit Yaron von den Clalit Health Services in Tel Aviv habe die Sterblichkeit von Menschen verglichen, die zwei Mal mit dem mRNA-Impfstoff geimpft worden seien, mit der von Menschen, die zusätzlich eine Auffrischimpfung bekommen hätten. In die Studie seiene Daten ein von mehr als einer dreiviertel Million Menschen geflossen. Sie seien 50 Jahre oder älter gewesen und ihre Zweitimpfung habe mindestens fünf Monate zurückgelegen. In der Gruppe mit Auffrischimpfung habe das Risiko, an Corona zu sterben, nur bei einem Zehntel im Vergleich zur Gruppe ohne Booster gelegen.Eine andere Gruppe um Ron Milo vom Weizmann Institute of Science in Rehovot habe sich in ihrer Arbeit auf die Wirksamkeit der Booster-Impfungen in verschiedenen Altersgruppen konzentriert. Dabei hätten sie Daten von 4,7 Millionen Menschen ab 16 Jahre ausgewertet. Verglichen worden seien Menschen, die mindestens zwölf Tage zuvor geboostert worden seien, mit Menschen ohne Drittimpfung.Bei den dreifach Geimpften sei die Zahl der bestätigten Infektionen über alle Altersgruppen hinweg in etwa um den Faktor 10 niedriger gewesen als bei nur zweifach Geimpften. Schwere Verläufe bei Menschen ab 60 Jahren seien in der Booster-Gruppe um den Faktor 17,9 seltener gewesen, Todesfälle habe es um den Faktor 14,7 weniger gegeben.Die Daten aus Israel dürften die weltweiten Boosterkampagnen erneut anheizen. Zudem hätten weitere Studiendaten zuletzt gezeigt, dass Booster insbesondere bei der Omikron-Variante den Schutz erheblich erhöhen würden. BioNTech und Pfizer dürften von eine steigenden Booster-Aktivität stark profitieren können.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.