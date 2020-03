Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

89,88 EUR +44,97% (18.03.2020, 10:09)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

66,60 USD +66,50% (17.03.2020)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (18.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Im vergangenen Jahr hätten mit der Mainzer BioNTech und der in Rostock beheimateten Centogene zwei bekannte Biotech-Gesellschaften aus Deutschland den Sprung auf das US-Börsenparkett gewagt. BioNTech zähle inzwischen zu den größten Hoffnungsträgern im Kampf gegen das Coronavirus. Im Schatten der Gesellschaft strebe ein weiteres deutsches Biotech-Unternehmen aus Deutschland an die US-Börse.Die Biotech-Schmiede Immatics wolle via Fusion mit Arya Sciences Acquisition Corp. den Weg an die Nasdaq ebnen. In Zukunft sollten die Tübinger dann unter dem unter dem Tickersymbol "IMTX" handelbar sein. Der Vollzug der Transaktion sei für das zweite Quartal 2020 vorgesehen.Immatics fokussiere sich auf die Entwicklung von Krebstherapien, genauer gesagt auf die TCR-T-Zelltherapie. Damit konkurriere die Gesellschaft mit der ebenfalls in Deutschland beheimateten Medigene und der britischen Adaptimmune.Immatics sei eine Beteiligung der Dievini Hopp Biotech Holding. Zuletzt habe mit CureVac eine andere Firma aus dem Portfolio der Beteiligungsgesellschaft für Schlagzeilen gesorgt. Angeblich habe CureVac laut einem Medienbericht ein Übernahmeangebot aus den USA erhalten. Die Gesellschaft habe das inzwischen klar zurückgewiesen. "Es gibt kein Übernahmeangebot aus dem Weißen Haus...", habe es in der dazu durchgeführten Telefonkonferenz geheißen.Es stehe ein weiterer spannender Börsengang im Biotech-Sektor bevor. "Der Aktionär" wird die weiteren Entwicklungen bei Immatics mit Argusaugen verfolgen, so Michel Doepke. (Analyse vom 18.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link