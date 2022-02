NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (04.02.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - BioNTech: Verkaufsdruck bahnt sich an - ChartanalyseDie BioNTech-Aktie (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 464,00 USD aus dem August 2021 in einer starken Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 14. Januar 2022 habe die Aktie ihren Aufwärtstrend seit April 2020 durchbrochen. Am 24. Januar 2022 sei der Wert im Tief auf 135,13 USD zurückgefallen. Von dort aus habe er sich zuletzt und kletterte an das Abwärtsgap vom 18. Januar 2022 erholt. Dieses Gap liege zwischen 194,10 USD und 183,27 USD und habe sich zuletzt als zu hohe Hürde erwiesen.Die Aktie des mRNA-Impfstoffherstellers könnte in den nächsten Tagen wieder unter Verkaufsdruck geraten und in Richtung 130,89 USD oder sogar 116,75 USD abfallen. Eine leichte Verbesserung des Chartbildes ergäbe sich mit einem Ausbruch über das Abwärtsgap. Gelinge dies, dann wäre ein Anstieg gen 230,00 USD möglich. Und falls die Aktie auch diese Hürde überwinde, wäre der Weg zu einem Anstieg an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch frei, was Kursgewinne bis ca. 310 USD mit sich bringen könnte. (Analyse vom 04.02.2022)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:155,50 EUR +1,47% (04.02.2022, 08:55)