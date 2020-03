Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (02.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Während derzeit wahllos eine Aktie nach der anderen nach unten durchgereicht werde, könne sich die Aktie des deutschen Biotech-Unternehmens BioNTech mit geradezu unglaublicher Stärke präsentieren. Die Aktie der in Mainz beheimateten Biotech-Gesellschaft sei erst im Oktober vergangenen Jahres an die Börse gegangen und habe schon ordentlich für Furore gesorgt. Von ihrem Tief bei 11,50 Euro habe sich die Aktie zwischenzeitlich fast vervierfacht. Dann seien Gewinnmitnahmen eingetreten und hätten für eine gesunde Korrektur gesorgt.Gerade jetzt, wo die Aktienmärkte massiv unter Druck gestanden hätten, habe das Papier aber nichts mehr abgegeben - im Gegenteil zuletzt habe die Aktie von BioNTech sogar ordentlich zulegen können. Das Unternehmen gehöre zu den führenden Biotech-Unternehmen, die an Medikamenten und Impfstoffen auf Basis von Boten-Nukleinsäure (mRNA) arbeiten würden. Hier würden sich wohl Anleger nun auch Hoffnung machen, dass es möglicherweise im Zusammenhang mit dem Coronavirus einen Erfolg geben könnte.Ansonsten arbeite BioNTech unter anderem an individualisierten, auf einzelne Patienten zugeschnittenen Immuntherapien gegen Krebs. Die Firma sei 2008 in Mainz entstanden und habe mittlerweile mehr als 1.100 Mitarbeiter weltweit. Im Herbst habe BioNTech beim Börsengang in den USA 150 Millionen Dollar (circa 135 Millionen Euro) eingesammelt. Jüngst habe BioNTech die Übernahme des US-Krebsspezialisten Neon Therapeutics für 67 Millionen Dollar verkündet.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der BioNTech-Aktie Gewinne weiter laufen zu lassen. (Analyse vom 02.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link