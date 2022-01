Aktien der BioNTech SE befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (21.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Omikron verursache offensichtlich weniger schwerwiegende Infektionsverläufe als frühere Varianten von Covid-19. Das sei gut für alle, die sich anstecken würden und womöglich sei damit der Wendepunkt der Corona-Krise in Sicht, so das Analyseunternehmen Airfinity. Nicht so vorteilhaft sei es für die Umsätze der Pharmaunternehmen mit Impfstoffen in diesem Jahr.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Airfinity berichte, solle der Umsatz mit Covid-Impfstoffen (ohne China und Indien) bis 2022 auf etwa 85 Mrd. USD ansteigen. Das sei deutlich weniger als die frühere Schätzung von 118 Mrd. USD, so das Analysehaus am Freitag in London.Die Revision sei teilweise auch auf niedrigere Preise in ärmeren Ländern zurückzuführen. Zudem stütze die Omikron-Variante die Hoffnungen auf ein baldiges Pandemie-Ende, was Bestellungen entwickelter Länder dämpfe, so Airfinity.Trotzdem nehme die Nachfrage nach Impfstoff weiter zu, v.a. Booster-Impfungen in entwickelten Ländern würden eine wichtige Rolle spielen. Airfinity schätze, dass die Umsätze 2022 um fast 30% steigen dürften, von etwa 66 Mrd. USD letztes Jahr.Die Aktien von BioNTech und Moderna stünden auch am Freitag auf der Verliererseite. Meldungen wie von Airfinity würden auch nicht dafür sorgen, dass die Anleger großes Vertrauen in die beiden Impfstoffhersteller fassen würden. Die Bewertung von BioNTech sei jedoch mittlerweile so niedrig, dass eine Gegenbewegung nur eine Frage der Zeit sein könne, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.01.2022)