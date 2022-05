Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

132,80 EUR +2,99% (09.05.2022, 22:02)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

139,35 USD +2,34% (09.05.2022, 21:49)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Corona-Impfstoffhersteller BioNTech habe im ersten Quartal Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdreifachen können. BioNTech habe bei der Vorlage der neuen Zahlen seine Umsatzprognose für seinen Corona-Impfstoff in Höhe von 13 Milliarden bis 17 Milliarden Euro für das laufende Geschäftsjahr bekräftigt.Die BioNTech-Aktie habe in New York nach dem Handelsstart bis im Hoch auf 146,13 Dollar zugelegt. Zuletzt habe sie allerdings etwas Federn lassen müssen. Das Plus liege kurz vor dem Handelsende bei 2,7 Prozent auf 139,78 Dollar.BioNTech und der US-Partner Pfizer würden nach eigenen Angaben weiter mögliche Nachfolgeversionen des bisherigen Covid-19-Vakzins prüfen. Dabei gehe es unter anderem um einen Impfstoffkandidaten auf Basis der Omikron-Variante sowie um sogenannte bivalente Vakzine, die gegen Omikron- sowie weitere Sars-CoV-2-Stämme gerichtet seien. Eine Aktualisierung der Daten der im Januar gestarteten klinischen Studien werde "in den kommenden Wochen erwartet und den Zulassungsbehörden zur Verfügung gestellt", habe das Unternehmen mitgeteilt. Die Studien würden sowohl geimpfte als auch ungeimpfte Personen umfassen.Der Weg hin zu einer Zulassung eines an Virusvarianten angepassten Impfstoffs sei nicht klar definiert, habe Unternehmenschef Ugur Sahin in einer Telefonkonferenz mit Analysten gesagt. Es habe bereits mehrere Treffen unter anderem mit der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) und der US-Arzneimittelbehörde FDA in dieser Frage gegeben. Beide Behörden möchten nach Sahins Worten die Daten aller getesteten Impfstoffkandidaten prüfen und das Ergebnis dann zur Grundlage ihrer Entscheidung machen. Nach seiner Einschätzung hätten EMA und FDA eine Zulassungsentscheidung im Zeitraum zwischen August und Oktober ins Auge gefasst.BioNTech befinde sich weiterhin auf Kurs. Anleger hätten sich jedoch etwas klarere Aussagen zu möglichen neuen Corona-Impfstoffen erhofft. "Der Aktionär" bleibt langfristig ganz klar zuversichtlich, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. Spannend werde es insbesondere, wenn das Unternehmen im laufenden Jahr weitere Daten zu seinen Onkologie-Projekten veröffentliche. (Analyse vom 09.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)