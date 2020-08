Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

70,96 EUR +1,39% (03.08.2020, 15:18)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

82,11 USD -2,44% (31.07.2020)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (03.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Biotech-Unternehmen BioNTech habe in den vergangenen Wochen mit einem durchweg positiven Newsflow geglänzt. Das habe zu einem umfassenden Neubewertungsprozess an der Börse geführt, inzwischen betrage die Marktkapitalisierung des Unternehmens rund 20 Milliarden Dollar. Berenberg sehe darin allerdings noch nicht das Ende der Fahnenstange.Die Privatbank habe das Kursziel für BioNTech von 40 auf 98 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Das Biotech-Unternehmen arbeite in Lichtgeschwindigkeit an der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs, habe der neu zuständige Analyst Zhiqiang Shu in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Weitere Impfstoffkandidaten könnten basierend auf dem gleichen Ansatz folgen.Einen Rückblick auf das zweite Quartal dürfte BioNTech im Rahmen der Zahlen am 11. August geben. Aussagen zur Timeline, Covid-Entwicklung und den verfügbaren liquiden Mitteln stünden dabei im Fokus des Anlegerinteresses.Bei Schwäche können spekulativ ausgerichtete Anleger noch zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link