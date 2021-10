Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie könne heute deutlich zulegen und einen Großteil der Vortagesverluste wieder wettmachen. Auch wenn das erstmal nur wie ein Tropfen auf den berühmten heißen Stein aussehe, könnte mehr dahinterstecken. Immerhin sei das Papier des Mainzer Unternehmens auch charttechnisch an einer wichtigen Unterstützung angekommen. Zudem wolle BioNTech zusammen mit Partner Pfizer künftig auch Kinder impfen. BioNTech und sein US-Partner Pfizer hätten für ihren Corona-Impfstoff eine Notfallzulassung für den Einsatz bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragt. Ein Beratergremium der FDA wolle sich am 26. Oktober mit dem Antrag befassen.Die Frage, ob Kinder geimpft werden sollten oder nicht werde weltweit emotional diskutiert. Aus Anlegersicht wichtiger: Die Impfkampagnen würden weitergehen und es spreche einiges dafür, dass die Umsätze bei BioNTech auch in den kommenden Jahren sprudeln würden. Charttechnisch sei sicherlich noch kein tragfähiger Boden da. Die BioNTech-Aktie sei überverkauft und schreie nach einer Gegenbewegung, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link