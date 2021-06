Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



241,49 USD +9,54% (09.06.2021, 22:00)



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Im Kampf gegen die Corona-Krise wolle die US-Regierung übereinstimmenden Medienberichten zufolge 500 Mio. Impfdosen erwerben und sie an andere Länder spenden. Das Weiße Haus habe sich entsprechend mit den Pharmakonzernen Pfizer und BioNTech geeinigt, habe am Mittwoch u.a. die "Washington Post" unter Berufung auf mehrere mit den Plänen vertraute Personen berichtet. Den Berichten zufolge dürfte US-Präsident Joe Biden das Vorhaben vor oder beim G7-Gipfel im südwestenglischen Cornwall verkünden, an dem er während seiner ersten Auslandsreise als Präsident teilnehme. Laut "New York Times" sollten die Impfdosen im Laufe der kommenden zwei Jahre an etwa 100 Länder verteilt werden.Nach einer kurzen Verschnaufpause habe die BioNTech-Aktie am Mittwoch ihre Rally schon wieder forgesetzt und notiere nur knapp unter dem in dieser Woche bei 252,78 USD markierten Allzeithoch. "Der Aktionär" bleibe weiter optimistisch für die BioNTech-Aktie. Anleger sollten an Bord bleiben. Insbesondere die langfristigen Perspektiven über den Corona-Impfstoff hinaus seien sehr vielversprechend. Kurzfristige Rücksetzer müssten aber weiterhin jederzeit einkalkuliert werden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwick-lung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link