Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

243,10 EUR +1,42% (26.07.2021, 08:57)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

281,96 USD +0,35% (23.07.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (26.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die USA würden weitere 200 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs der Hersteller BioNTech und Pfizer kaufen. Damit treffe die Regierung Vorbereitungen für die Impfung jüngerer Kinder und möglicherweise nötige Auffrischungsimpfungen für Erwachsene, habe die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Freitag in Washington erklärt. "Wir bereiten uns auf alle Möglichkeiten vor."Gut die Hälfte der Dosen solle bis zum Jahresende geliefert werden, der Rest bis April 2022, wie das US-Pharmaunternehmen Pfizer erklärt habe. Damit seien von der US-Regierung bislang 500 Millionen Dosen bestellt worden. Washington habe sich vergangenes Jahr Optionen für die Bestellung von bis zu 600 Millionen Dosen gesichert.Zusätzlich habe die US-Regierung 500 Millionen Dosen bestellt, die an andere Länder abgegeben werden sollten. Sie habe bereits damit begonnen, Impfdosen der Hersteller Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca und Pfizer/BioNTech zu verschicken. Allein in dieser Woche seien 22 Millionen Dosen verschickt worden, so Psaki.Die USA hätten genügend Impfstoff für die eigene Bevölkerung von 330 Millionen Menschen. Bislang könnten dort alle Menschen ab 12 Jahren geimpft werden. Die Impfkampagne habe zuletzt jedoch an Schwung verloren.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: