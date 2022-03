Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (23.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Biotech-Titel trete nach der jüngsten Erholungsbewegung auf der Stelle. Zwar sei es am Dienstag im US-Handel 2,7 Prozent nach oben auf 174,63 Dollar gegangen, aber damit hänge die Aktie noch immer am Widerstand in Form des Februarhochs bei 184,13 Dollar fest. Auch von der Impfseite komme derzeit wenig Unterstützung.Das Tempo der Impfungen gegen das Coronavirus nehme in Deutschland weiter ab. Am Montag seien im ganzen Land knapp 37.000 Impfdosen verabreicht worden, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstagvormittag hervorgehe. Am Montag vor einer Woche seien es rund 51.000 Impfungen gewesen, vor zwei Wochen knapp 63.000.Mindestens 63,1 Mio. Menschen (75,8 Prozent der Gesamtbevölkerung) hätten nun einen Grundschutz erhalten, für den meist zwei Spritzen notwendig seien. Mindestens 48,5 Mio. Menschen (58,3 Prozent) hätten zusätzlich eine Auffrischungsimpfung erhalten. 19,5 Mio. Menschen (23,5 Prozent) seien bislang nicht geimpft. Für 4,0 Mio. (4,8 Prozent) davon sei bislang aber kein Impfstoff zugelassen, weil sie vier Jahre oder jünger seien.Zudem habe eine Studie aus Österreich im Auftrag des Bundes, die auf Daten aus Israel zurückgreife, ergeben, dass eine vierte Impfung für junge und gesunde Erwachsene nur "einen geringfügigen Nutzen" mit sich bringe. Die Obergrenze der Immmunantwort sei demnach bereits nach drei Dosen erreicht. Wie es sich allerdings verhalte, wenn ein speziell auf Omikron angepasster Impfstoff am Markt erhältlich sei, könne diese Studie nicht zeigen. Hier werde es bei BioNTech bald spannend. Spätestens im Mai erwarte das Unternehmen hier eine Entscheidung der EMA.DER AKTIONÄR bleibe langfristig zuversichtlich für die BioNTech-Aktie - insbesondere auch, was die Pipeline über Corona hinaus angehe. Aus charttechnischer Sicht wäre nun wichtig, dass dem Papier der Sprung über das Februarhoch gelingt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)