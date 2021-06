NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

239,82 USD -0,69% (10.06.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) charttechnisch unter die Lupe."Der Signalgeber schlechthin" hätten sie am 1. Juni zur BioNTech-Aktie getitelt. Gemeint gewesen sei das bisherige Allzeithoch des Papiers BioNTech-Aktie (213,15 USD), das gleichzeitig die Begrenzung der zuvor auf Wochenbasis ausgeprägten Innenstäbe markiert habe. Mit der 261,8%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses vom Dezember 2020 (212,63 USD) habe ein zusätzliches technisches Kriterium die Relevanz des Signalgebers untermauert. Vor diesem Hintergrund würden die neuen Rekordstände für ein dreifaches, prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen. Der beschriebene Ausbruch werde dabei durch ein frisches MACD-Kaufsignal sowie durch die idealtypische Umsatzentwicklung bestätigt. Im "uncharted territory" stecke die 161,8%-Fibonacci-Projektion der Mai-Verschnaufpause (255,27 USD) das nächste Anlaufziel ab. Wenn Anleger den Korrekturimpuls von Anfang Mai als V-Formation interpretieren würden, dann ergebe sich daraus perspektivisch sogar ein Anlaufziel von gut 280 USD. Unter Money Management-Aspekten würden die neuerlichen Kursavancen Anlegern die Gelegenheit bieten, ihren Stop-Loss auf das Niveau der eingangs angeführten Signalzone nachzuziehen. Schließlich habe das Papier mit dem jüngsten Korrekturtief (211,26 USD) die Ausbruchsmarken lehrbuchmäßig zurückgetestet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:196,95 EUR +0,05% (11.06.2021, 08:57)