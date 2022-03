NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

151,92 USD +12,00% (14.03.2022, 21:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (15.03.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) charttechnisch unter die Lupe."Keilformation als Kurstreiber" hätten sie am vergangenen Freitag in Bezug auf die BioNTech-Aktie getitelt. Zuvor habe sich der Biotech-Titel ausgehend vom seinem historischen Rekordstand bei 464 USD mehr als gedrittelt. Neben dem eingangs angeführten Kursmuster hätten die Analysten vor allem diverse Indikatoren als Anzeichen für eine Wende zum Besseren gewertet. So hätten zuletzt die Umsätze immer weiter abgenommen, was aus Sicht der Volumenanalyse für einen reifen Baissetrends gesprochen habe und nach wie vor spreche. Beim MACD komme ein handfestes Einstiegssignal hinzu, während im Verlauf des RSI nun sogar eine abgeschlossene Bodenbildung vorliege. Der erfolgreiche Wochenauftakt sorge zudem endgültig für den Ausbruch aus dem eingangs beschriebenen "bullishen" Keil. Das obere Bollinger Band (akt. bei 167,83 USD) definiere derzeit ein wichtiges Etappenziel, ehe das Februar-Hoch bei gut 184 USD wieder in den Mittelpunkt rücke. Unter dem Aspekt eines aktiven Money Managements könnten Anleger den Stop-Loss für bestehende Engagements auf das Niveau der oberen Keilbegrenzung (akt. bei 132,04 USD) nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 15.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:141,85 EUR +1,14% (15.03.2022, 08:56)