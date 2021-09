Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

236,70 EUR -9,93% (28.09.2021, 17:31)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

277,70 USD -9,57% (28.09.2021, 17:17)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Corona sei immer noch allgegenwärtig und trotzdem verliere der Markt zunehmend das Interesse an den Impfstoffherstellern. Die BioNTech-Aktie verbuche auch am Dienstag herbe Kursverluste. Das Chartbild habe sich deutlich eingetrübt. Diese Marken müssten Anleger jetzt im Blick haben.Die BioNTech-Aktie verliere am Dienstag über 9% auf 280,26 USD. Nun drohe der Rutsch unter die 100-Tage-Linie bei 278,78 USD, was erneuten Verkaufsdruck auslösen würde. Dann könnte es bis zur horizontalen Unterstützung im Bereich 242 USD abwärts gehen. Danach würde die 200-Tage-Linie bei aktuell 197,14 USD in den Fokus geraten.BioNTech gehöre zu den vielversprechendsten Unternehmen an der Börse. Trotzdem würden die Anleger nach der starken Kursentwicklung aktuell Gewinne mitnehmen. Das Sentiment habe sich merklich eingetrübt, auch aufgrund der gestiegenen Anleihenrenditen, wodurch die Kreditaufnahme für Unternehmen teurer werde. "Der Aktionär" empfehle bei BioNTech einen Stopp bei 140 Euro, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link