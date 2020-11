Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE unter die Lupe.

Das könnte der große Durchbruch im Kampf gegen Corona sein: BioNTech und Pfizer hätten bekannt gegeben, dass der sehnsüchtig erwartete Corona-Impfstoff zu 90% wirksam sei. Experten seien von einer deutlich geringeren Effektivität ausgegangen. BioNTech und Pfizer wollten nun voraussichtlich in der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen. Das wäre die erste Zulassung abgesehen von den umstrittenen russischen Impfstoffen. Die BioNTech-Aktie reagiere mit einem deutlichen Kursanstieg, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2020)