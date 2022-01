Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Ständige Impfkommission (Stiko) habe sich generell für eine Corona-Auffrischimpfung auch bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren ausgesprochen. Das Gremium empfehle eine so genannte Boosterimpfung für diese Altersgruppe mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty von BioNTech/Pfizer "in der altersentsprechenden Dosierung" und mindestens drei Monate nach der vorangegangenen Impfung, habe das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mitgeteilt.Der Beschlussentwurf der Empfehlung müsse nun noch in ein so genanntes Stellungnahmeverfahren mit den Bundesländern und beteiligten Fachkreisen, sei also noch keine endgültige Empfehlung.Die derzeitige Lage mit den stark ansteigenden Fallzahlen durch die Omikron-Variante mache eine entsprechende Ausweitung der Impfkampagne notwendig, habe es geheißen. Durch eine Auffrischimpfung werde der wenige Monate nach der Grundimmunisierung abnehmende Impfschutz wieder verbessert und auch die Übertragungswahrscheinlichkeit von Corona-Infektionen reduziert.Bislang würden Booster-Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. Ende Dezember habe Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) klargestellt, dass Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren "unabhängig von den Empfehlungen" der Stiko grundsätzlich einen Anspruch auf Auffrischimpfungen hätten.Die BioNTech-Aktie könne von der Meldung jedoch nicht profitieren. Sie notiere derzeit auf der Handelsplattform Tradegate gut ein Prozent im Minus bei 190,95 Euro. Damit bewege sie sich weiterhin nahe ihrer Tagestiefststände. Derzeit belaste weiter die Entwicklung, dass Omikron weit weniger gefährlich zu sein schein wie vorherige Varianten. Umso mehr rücke die weitere Pipeline des Unternehmens in den Fokus. Hier schlummere aber enorm großes Potenzial.DER AKTIONÄR sieht das gegenwärtige Niveau als Kaufchance, so Marion Schlegel. (Analyse vom 13.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)