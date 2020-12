Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Impfungen gegen das Coronavirus seien bundesweit angelaufen. Bereits am Samstag seien in einem Seniorenzentrum in Sachsen-Anhalt die ersten Bewohner geimpft worden. Zum offiziellen Impfstart am Sonntag seien zahlreiche weitere gefolgt. In Berlin habe z.B. am Sonntagmorgen eine 101 Jahre alte Seniorin im Beisein von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) in einem Pflegeheim eine Spritze mit dem Impfstoff der Firmen BioNTech und Pfizer bekommen.Zuerst sollten Menschen über 80 Jahre sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden. Dazu würden vor allem mobile Impfteams unterwegs sein. Die mehr als 400 Impfzentren würden größtenteils erst in den nächsten Tagen in Betrieb genommen.Nach dem Start der Corona-Impfungen gebe es Forderungen nach einem höheren Tempo bei der Impfstoffproduktion. "Es ist ein krisenhafter Zustand, da brauchen wir eine Krisenproduktion", habe FDP-Chef Christian Lindner am Sonntagabend in einer "Bild"-Sendung gesagt. Deutschland müsse rechtlich, wirtschaftlich, politisch und technologisch alles tun, damit schneller geimpft werden könne. "Das ist eine Frage von Leben und Tod, eine Frage unserer Freiheit. Und es ist eine Überlebensfrage auch für unsere Wirtschaft, denn die ist schon auf der Intensivstation."Die BioNTech-Aktie habe am Montagmorgen zunächst leicht zulegen können, sei dann aber erneut ins Minus gerutscht. Zuletzt habe der Titel bereits eine deutliche Korrektur durchlaufen. Langfristig bleibt die BioNTech-Aktie aber weiter interessant, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Nach den jüngsten Teilgewinnmitnahmen gelte weiter: Restposition laufen lassen. (Analyse vom 28.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link