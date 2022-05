Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

130,60 EUR +1,28% (09.05.2022, 10:11)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

136,17 USD -4,05% (06.05.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Corona-Impfstoffherstellers BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech stelle an diesem Montag die Ergebnisse seines Geschäfts im ersten Quartal vor. Investoren und Öffentlichkeit sollten in einer Analystenkonferenz (14:00 Uhr) über neue Entwicklungen informiert werden. DER AKTIONÄR zeige auf, was die Analysten von der Mainzer Biotech-Schmiede erwarten würden.Für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2022 würden die Analysten mit einem Umsatz von 4,01 Mrd. Euro rechnen, das EBITDA solle sich auf 3,35 Mrd. Euro belaufen. Unter dem Strich könnte BioNTech einen bereinigten Gewinn von 8,62 Euro je Aktie einfahren.Im vergangenen Geschäftsjahr habe das Unternehmen einen Nettogewinn von rund 10,3 Mrd. Euro erreicht. Der Umsatz habe bei knapp 19 Mrd. Euro gelegen. Bei der Vorlage der Jahresbilanz habe BioNTech Ende März die Umsatzprognose für seinen Corona-Impfstoff von 13 Mrd. bis 17 Mrd. Euro in diesem Jahr bekräftigt. Ein Teil des 2021 erwirtschafteten Milliardengewinns wolle BioNTech in die weitere Forschung, aber auch in den Rückkauf eigener Aktien und eine Sonderdividende stecken.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link