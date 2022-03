Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech habe am heutigen Mittwoch seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Der Corona-Impfstoffhersteller habe im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von rund 10,3 Mrd. Euro erwirtschaftet. Der Umsatz habe bei knapp 19 Mrd. Euro gelegen, wie BioNTech mitgeteilt habe. Die Gesellschaft habe bei der Vorlage seiner Geschäftszahlen für das Jahr 2021 die Umsatzprognose für seinen Covid-19-Impfstoff von 13 bis 17 Mrd. Euro im laufenden Jahr bekräftigt. BioNTech plane nun ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,5 Mrd. USD in den kommenden zwei Jahren und wolle zudem eine Sonderdividende von 2 Euro je Aktie ausschütten."Der Aktionär" bleibe für die BioNTech-Aktie weiter optimistisch. Durch die hohen Einnahmen aus dem Covid-Impfstoffprogramm werde jetzt die weitere Pipeline forciert. Das sei ganz klar positiv zu werten. Am Markt kämen zudem die Sonderdividende und das Aktienrückkaufprogramm gut an. Aus charttechnischer Sicht wäre der Sprung über das Februarhochs bei 184,13 USD ein wichtiges Signal, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.