Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

90,44 USD +4,04% (18.11.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (19.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergman, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BioNTech habe gestern nachgelegt. Was den neuen Wirkstoff betreffe, informiere man über eine Wirksamkeit von 95%. Die BioNTech-Aktie sei mit einem Plus von 4% aus dem Handel gegangen. Zusammen mit Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) wolle man heuer noch 50 Mio. Dosen produzieren. Im neuen Jahr sollten es 1,3 Mrd. werden. Bei der BioNTech-Aktie sehe man mit Sicherheit noch nicht das Ende der Aufwärtsbewegung. Anleger sollten bei der BioNTech-Aktie auf jeden Fall dabei bleiben, so Thomas Bergman, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.11.2020)Die vollständige Analyse von Thomas Bergman, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:78,06 EUR +2,29% (19.11.2020, 10:09)