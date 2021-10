Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



(Mit Material von dpa-AFX)



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

205,40 EUR +0,54% (07.10.2021, 09:17)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

236,14 USD -5,59% (06.10.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (07.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Aktie von BioNTech sei es am Mittwoch im Sog von Moderna erneut deutlich abwärts gegangen. Das Papier sei am Ende mit einem Minus von 5,6 Prozent auf 236,14 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Belastet hätten die Impfstoff-Papiere unter anderem eine Meldung aus Schweden.Dort werde der Corona-Impfstoff von Moderna vorerst keinen Menschen unter 30 Jahren mehr verabreicht. Die Gesundheitsbehörde Folkhälsomyndigheten habe beschlossen, den Einsatz des Präparats des US-Unternehmens für die Jahrgänge 1991 und jünger vorsichtshalber vorläufig bis zum 1. Dezember auszusetzen. Grund dafür seien Anzeichen eines erhöhten Risikos von Nebenwirkungen wie die Entzündung des Herzmuskels (Myokarditis) oder Herzbeutels (Perikarditis), wie die Behörde am Mittwoch mitgeteilt habe. Das Risiko, davon betroffen zu sein, sei jedoch äußerst gering.Eigentlich hätte die Aktie von BioNTech davon profitieren müssen, zumal die betroffene Altersgruppe in Schweden stattdessen gemäß Behördenempfehlung den Impfstoff von BioNTech/Pfizer erhalten solle. Am Markt habe jedoch die Befürchtung überwogen, dass durch die Meldung die allgemeine Impfbereitschaft zurückgehen könnte.Nach der jüngsten heftigen Korrektur bei BioNTech hätten sich nun auch einige Analysten zu Wort gemeldet. Während sich Bryan Garnier mit einem Kursziel von 359 Dollar und Berenberg mit einem Kursziel von 400 Dollar weiter optimistisch zeigen würden, sehe die Investmentbank Jefferies BIoNTech auf dem aktuellen Niveau fair bewertet. Die habe das BioNTech-Papier mit "hold" und einem Kursziel von 230 Dollar in die Bewertung aufgenommen.Die Aktie von BioNTech habe seit ihrem Hoch Anfang August bei 464,00 Dollar mittlerweile rund 50 Prozent korrigiert. "Der Aktionär" sehe das Papier damit wieder auf einem attraktiven Niveau angekommen. Eine kurzfristige Übertreibung nach unten sei jedoch weiter nicht auszuschließen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.