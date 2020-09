Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

48,305 EUR -0,01% (02.09.2020, 16:39)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

56,82 USD -1,71% (02.09.2020, 16:23)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (02.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Rund um den Globus laufe die Entwicklung von potenziellen Corona-Vakzinen auf Hochtouren. Die Präparate von u.a. BioNTech (mit dem Forschungspartner Pfizer) würden sich bereits in der entscheidenden Phase der klinischen Überprüfung befinden. Die Entwicklung sei das eine, die Produktion und die Auslieferung im Falle einer Zulassung das andere. Hier komme im Falle von BioNTech womöglich eine österreichische Firma ins Spiel.Wie die "Wiener Zeitung" berichte, sei das Biotech-Unternehmen Polymun an einem Projekt von Pfizer und BioNTech beteiligt. Im Falle des BioNTech-Kandidatvakzins habe Polymun-Experte Andreas Wagner Lipid-Nanopartikel mit einer Größe von 50 bis hundert Nanometern konstruiert, die nur unter dem Elektronenmikroskop sichtbar gemacht werden könnten, so die Zeitung und zitiere Wagner: "Wir haben die BioNTech-Impfstoffkandidaten für die klinischen Studien produziert."Die Entwicklung gehe weiter. Der Polymun-Geschäftsführer zur "Wiener Zeitung": "Wir arbeiten daran, eine Million Dosen pro Charge herzustellen und stellen die Technologie auch anderen zur Verfügung, welche ebenfalls in die Produktion für BioNTech/Pfizer einsteigen werden."Die Schere zwischen der jüngsten operativen Entwicklung des Mainzer Biotech-Unternehmens und der Kursentwicklung gehe mittlerweile weit auseinander. Langfristig bleibe "Der Aktionär" ganz klar für BioNTech optimistisch gestimmt - auch über die Corona-Thematik hinaus. Mutige Anleger mit Weitblick könnten zugreifen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link