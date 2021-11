Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

208,40 EUR +1,61% (11.11.2021, 10:57)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

235,40 USD +3,99% (10.11.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Mehrere Nachrichten ließen die Aktie von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) drastisch einbrechen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zunächst habe der Titel unter der Umsatzwarnung des Konkurrenten Moderna aufgrund von längeren Lieferzeiten beim internationalen Versand und vorübergehenden Produktionsengpässen wegen des Ausbaus von Kapazitäten gelitten. Dann habe der Pharmakonzern Pfizer gemeldet, dass er ein hochwirksames Medikament zur Behandlung von Covid-19 gefunden habe. Eingenommen nach einer Infektion, senke das Mittel die Wahrscheinlichkeit eines schweren Krankheitsverlaufs und eines Krankenhausaufenthalts deutlich.Schließlich habe auch noch eine ehemalige Mitarbeiterin BioNTtech/Pfizer Schlampereien bei der Impfstoffstudie vorgeworfen, was eine Debatte über die Zuverlässigkeit der Daten ausgelöst habe. Im Netz habe sich die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitet, es sei zu einer Reihe von Fake News gekommen - dabei sei sogar über eine Festnahme von Pfizer-Chef, Albert Bourla, spekuliert worden. Unsinn natürlich. Trotzdem habe die Gemengelage die BioNTtech-Aktie um fast 30 Prozent einbrechen lassen.Die Reaktion sei irrational. Erstens sei das, was die Whistleblowerin aufgedeckt habe, sicherlich unschön. Allerdings gebe es laut Experten keinen Anlass, um an der Qualität der klinischen Studie von BioNTtech/Pfizer zu zweifeln. Zweitens sei die "Wunderpille" von Pfizer noch gar nicht zugelassen und Impfstoffe dürften weiterhin erste Wahl im Kampf gegen Corona bleiben. Drittens sei die gesenkte Umsatzprognose von Moderna sogar positiv für BioNTtech zu sehen, da dies ganz klar aufzeige, dass die Deutschen Marktanteile gewinnen würden. Diese These habe BioNTtech mit der Anhebung der Prognosen nun bestätigt: Die Deutschen würden damit rechnen, dass der Impfstoffumsatz im laufenden Jahr 16 Mrd. bis 17 Mrd. statt 15,9 Mrd. Euro erreichen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: