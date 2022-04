Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech sei eines von der Bundesrepublik Deutschland ausgewählten Unternehmen, mit dem ein Pandemiebereitschaftsvertrag geschlossen werden solle. Die Rahmenvereinbarung diene der Pandemievorsorge und umfasse die Herstellung und Lieferung von mRNA-basierten Impfstoffen für Notfallsituationen in Deutschland."Es weist immer mehr darauf hin, dass virale Pandemien noch über Jahre hinweg eine Herausforderung für die öffentliche Gesundheit darstellen wird", so Sean Marett, Chief Business und Chief Commercial Officer bei BioNTech."Dieser Rahmenvertrag mit der deutschen Regierung wird die Lieferung von Impfstoffdosen sicherstellen, um so potenzielle Gefährdungen für die öffentliche Gesundheit bis 2027 zu adressieren."Die Herstellung von Impfstoffen bleibe aller Voraussicht nach ein wichtiges, hochlukratives Geschäft für BioNTech. Allein mit dem Corona-Impfstoff werde das Biotech-Unternehmen dieses Jahr bei 19,6 Mrd. Dollar knapp 15 Mrd. EBITDA erzielen.Die BioNTech-Aktie bleibt ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link