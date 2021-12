NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Südafrika gebe es Studien, die belegen würden, dass der BioNTech-Impfstoff bei der Omikron-Variante deutlich weniger wirksam sei. Das sollte erst mal tendenziell auf die Kurse drücken. Der Rückschluss, dass die Wirksamkeit mit einer Auffrischungsimpfung wieder deutlich verbessert werden könne, spreche eher dafür, dass die Kassen auch künftig klingeln würden. Prinzipiell sei die Nachrichtenlage also nicht schlecht. Zuletzt ist die Lage jedoch sehr volatil gewesen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 08.12.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:257,40 EUR -4,06% (08.12.2021, 11:38)