75,27 EUR +2,72% (18.11.2020, 10:30)



86,93 USD -5,02% (17.11.2020)



US09075V1026



A2PSR2



22UA



BNTX



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (18.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Präsident des Paul Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, begrüße den Wettbewerb in der Impfstoffentwicklung. "Wettkampf ist immer gut, weil Kompetition (Wettbewerb) bewirkt, dass alle ihre Höchstleistung bringen", habe Cichutek am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin" gesagt. Bei dem großen Bedarf an Impfstoffen weltweit brauche man mehrere Impfstoffentwickler. Es gebe außerdem eine Reihe von Variablen, die es sinnvoll erscheinen lassen würden, mehrere Impfstoffe zu entwickeln. Dazu hätten etwa die Lager- und Transportfähigkeit der Stoffe gehört.Bisher seien keine Gefahren, etwa ein höheres Risiko für Autoimmunerkrankungen, durch das hohe Entwicklungstempo sichtbar. Alle Daten hinsichtlich der Sicherheit der Impfstoffprodukte in den klinischen Prüfungen "lassen nicht darauf schließen, dass solche Risiken tatsächlich vorhanden sind." Man könne auch sicher ausschließen, dass die RNA-Impfstoffe das Erbgut von Menschen in irgendeiner Form verändern würden. "Dazu gibt es klare Datenlagen."Der US-Pharmakonzern Moderna habe am Montag mitgeteilt, dass der von ihm entwickelte RNA-Impfstoff eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent habe. Am Montag zuvor hätten das Mainzer Unternehmen BioNTech und der Pharmakonzern Pfizer ähnliche Zwischenergebnisse aus der entscheidenden Studienphase für ihren Impfstoff-Kandidaten vorgelegt. Die Wirksamkeit habe hier bei gut 90 Prozent gelegen."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich, Anleger können versuchen, in der aktuellen Korrekturphase noch einmal günstiger zum Zuge zu kommen, so Marion Schlegel. Beide Werte würden aber ganz klar spekulativ bleiben. Demnächst dürften weitere Daten veröffentlicht werden und dann werde es spannend, wann die erste Zulassung erfolge. (Analyse vom 18.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link