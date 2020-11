Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (10.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Mit der Aktie von BioNTech gehe es am Dienstag nach dem massiven Kurssprung vom Montag erneut deutlich nach oben. Am Nachmittag notiere das Papier auf der Handelsplattform Tradegate fast sechsProzent im Plus bei 93,98 Euro. Auf dem Programm hätten heute unter anderem die Quartalszahlen gestanden. Im Fokus stehe aber natürlich ganz klar der am weitesten fortgeschrittene Kandidat für einen Corona-Impfstoff, für den möglicherweise schon bald die Zulassung erfolgen könnte.Der Gesamtumsatz im dritten Quartal, der im Wesentlichen aus den Einnahmen der Kooperationsvereinbarungen bestehe, sei auf 67,5 Millionen Euro gestiegen, verglichen mit 28,7 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Umsatzerlöse aus Kooperationsvereinbarungen seien insgesamt durch die Realisierung von Umsätzen aus den neuen Kooperationen mit Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) und Fosun Pharma im Rahmen des BNT162 Impfstoffprogramms gegen Covid-19 angestiegen.Und hierzu habe sich Ugur Sahin, CEO von BioNTech äußerst zuversichtlich geäußert: "Die gestrige Veröffentlichung der ersten Zwischenanalyse aus unserer globalen Phase-3-Studie für unseren Impfstoffkandidaten BNT162 gegen Covid-19 ist ein Wendepunkt, sowohl für unser Unternehmen als auch für die Innovation in der Wissenschaft."BioNTech habe auf dem Weg zu einer Impfstoff-Zulassung die Nase vorn. Komme tatsächlich das grüne Licht, wäre das der Ritterschlag für die Aktie. Aber das Unternehmen habe noch weitaus mehr zu bieten - die Pipeline sei prall gefüllt. Anleger, die zuletzt Teilgewinne mitgenommen hätten, würden den Rest der Position in jedem Fall weiter laufen lassen - auch wenn zwischenzeitlich durchaus mit größerer Volatilität zu rechnen sei. Seit der Erstempfehlung des AKTIONÄR vor genau einem Jahr bei 11,70 Euro hat sich das Papier von BioNTech mittlerweile mehr als verachtfacht, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link