Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Menschen hinter dem Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech würden mit dem Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis 2022 geehrt. Die drei Preisträger würden die Auszeichnung "für ihre Erforschung und Entwicklung von messenger-RNA zu präventiven und therapeutischen Zwecken" erhalten, wie der Stiftungsrat am Dienstag in Frankfurt am Main bekannt gegeben habe.Das Preisgeld in Höhe von 120.000 Euro würden sich die BioNTech-Gründer teilen, das Ärzte-Ehepaar Özlem Türeci (54) und Ugur Sahin (56), und die Biochemikerin Katalin Karikó (66), die sich 2013 dem Unternehmen angeschlossen habe.Die Auszeichnung gelte als eine der bedeutendsten Ehrungen in der medizinischen Grundlagenforschung. Viele Preisträger der vergangenen Jahrzehnte hätten später den Medizin-Nobelpreis bekommen. Die Ehrung werde seit 1952 verliehen. Überreicht werde der Preis traditionell am Geburtstag des Nobelpreisträgers Paul Ehrlich, dem 14. März.Die Ehrung würdige mehr als die Entwicklung des Corona-Impfstoffs. Die Preisträger hätten eine Technologie etabliert, "die in Teilbereichen der Medizin einen Paradigmenwechsel einleiten dürfte", habe der Stiftungsrat seine Wahl begründet. Die Möglichkeiten reichten von der Gabe von Impfantigenen oder therapeutisch wirksamen Proteinen hin zur internen Produktion in den Körperzellen der Patienten. Die "spektakulär schnelle" Entwicklung eines hochwirksamen Impfstoffes gegen Covid-19 habe die Jury als "herausragenden Erfolg" gewürdigt."Der Aktionär" hält an seiner positiven Langfrist-Einschätzung für den deutschen Biotech-Wert fest, so Michel Doepke. (Analyse vom 21.09.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: