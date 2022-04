Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



138,85 EUR -0,11% (27.04.2022, 15:03)



147,95 USD -4,61% (26.04.2022, 22:00)



US09075V1026



A2PSR2



22UA



BNTX



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (27.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Berichtssaison sei in vollem Gange. Auch die beiden Corona-Impfstoff-Partner Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) und BioNTech würden demnächst ihre Q1-Zahlen präsentieren. Am 3. Mai werde der US-Pharmakonzern über die Entwicklung zum Jahresstart berichten. Am 9. Mai gebe BioNTech einen Einblick in den Geschäftsverlauf.Dabei werde es spannend, ob die Zahlen von Pfizer die Anleger wieder mehr überzeugen könnten. In Q4/2021 habe der US-Pharmakonzern die Erwartungen der Analysten nur teilweise erfüllen können. Pfizer habe Umsatz und Gewinn im vierten Quartal deutlich steigern können. Der Gewinn je Aktie sei von 0,42 Dollar auf 1,08 Dollar gestiegen und habe damit die Erwartungen der Analysten von 0,88 Dollar je Aktie übertroffen. Der Umsatz sei von 11,7 Mrd. auf 22,8 Mrd. Dollar geklettert. Hier hätten die Analysten im Vorfeld allerdings mit 24,2 Mrd. Dollar etwas mehr erwartet.Für 2022 strebe Pfizer beim Gewinn je Aktie eine Spanne von 6,35 bis 6,55 Dollar an. Der Umsatz solle laut Pfizer im Bereich von 98,0 bis 102,0 Mrd. Dollar liegen. Auch hier habe Pfizer unter den Prognosen von 6,65 Dollar beim Gewinn je Aktie und 106,5 Mrd. Dollar beim Umsatz gelegen.BioNTech habe bei seinem letzten Bericht einige positive Überraschungen in petto gehabt. BioNTech habe vor einigen Wochen einen Aktienrückkauf sowie eine Sonderdividende angekündigt. Gleichzeitig habe das Unternehmen für die erste Hälfte des laufenden zweiten Quartals klinischen Daten zur Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit eines auf die Omikron-Variante zugeschnittenen Impfstoffs angekündigt. Hier dürfe man gespannt sein, ob es im Rahmen des Quartalsberichts Neues zu berichten gebe.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der BioNTech-Aktie dabei zu bleiben und schwache Tage zum Kauf zu nutzen. (Analyse vom 27.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)