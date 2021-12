Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

263,70 EUR +2,53% (09.12.2021, 09:20)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

291,94 USD -3,55% (08.12.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es werde eine dritte Impfung nötig sein. Das hätten am Mittwoch BioNTech und der US-Partner Pfizer verkündet. Die Aktien hätten davon allerdings nicht profitieren können. Pfizer sei mit einem Minus von 0,6 Prozent aus dem US-Handel gegangen, BioNTech habe 3,6 Prozent verloren.Für einen ausreichenden Schutz vor der Omikron-Variante seien nach Angaben beider Impfstoffhersteller drei Dosen ihres Vakzins nötig. Ersten Labordaten zufolge schützten zwei Dosen nicht ausreichend vor einer Infektion mit der kürzlich entdeckten Variante, habe es geheißen. Sie würden allerdings davon ausgehen, dass der Schutz vor einer schweren Erkrankung weiterhin gegeben sei. Diese Nachrichten der Hersteller hätten ihn ein wenig aufatmen lassen, habe der US-Immunologe Anthony Fauci gesagt, der auch den US-Präsidenten berate.Fauci erwarte eine baldige Änderung der Definition, wer in den USA als vollständig gegen Corona geimpft gelte. "Es wird eine Frage des Wann und nicht des Ob sein", habe der Immunologe am Mittwoch dem Sender CNN mit Blick auf die Frage gesagt, ob eine Auffrischungsimpfung notwendig sein werde, um als vollständig geimpft zu gelten. Es werde niemand bestreiten, dass es für einen optimalen Schutz eine dritte Spritze brauche - unabhängig von der Definition, so Fauci. "Holen Sie sich Ihre dritte Impfung. Denken sie nicht daran, was die Definition ist. Ich möchte nur, dass die Menschen optimal geschützt sind."BioNTech und Pfizer würden aber auch bereits an einem angepassten Impfstoff arbeiten. Bei Bedarf könne ab März unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigung ein angepasster Impfstoff bereitgestellt werden, so die beiden Unternehmen.Das Minus bei BioNTech und Moderna sei möglicherweise darauf zurückzuführen, dass Anleger befürchten würden, dass viele Menschen nun beim Boostern vorerst abwarten würden, bis der neue Impfstoff zur Verfügung stehe. Langfristig dürfte dies aber kaum Einfluss haben. Die Notwendigkeit weiterer Auffrischungsimpfungen dürften die Kassen von BioNTech und Pfizer auch in Zukunft ordentlich klingeln lassen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: