47,1399 USD +2,86% (29.04.2020, 16:11)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech und der US-Partner Pfizer hätten am heutigen Mittwoch gemeldet, dass die erste Kohorte der klinischen Phase-1/2-Studie von BioNTech mit BNT162 behandelt worden sei. Zwölf Studienteilnehmer seien in Deutschland seit dem Studienstart am 23. April 2020 mit dem Impfstoffkandidaten BNT162 geimpft worden. Die Studie sei die erste klinische Prüfung eines COVID-19-Impfstoffkandidaten in Deutschland, so BioNTech in einer Mitteilung. Pfizer und BioNTech würden außerdem den Beginn von Studien für BNT162 in den Vereinigten Staaten planen, deren Zulassung in Kürze erwartet werde.Die Kohorte zur Dosisfindung der Phase-1/2-Studie werde ungefähr 200 gesunde Probanden im Alter von 18 bis 55 Jahren einschließen und werde einen Dosisbereich von 1µg bis 100µg umfassen, um die optimale Dosis für die weiteren Studien zu finden. Außerdem sollten die Sicherheit und Immunogenität des Impfstoffes untersucht werden. Ziel der Studie sei es ebenfalls, die Auswirkungen einer wiederholten Impfung für die drei Impfstoffkandidaten, welche uridinhaltige mRNA (uRNA) oder nukleosidmodifizierte mRNA (modRNA) beinhalten würden, zu untersuchen. Der vierte Impfstoffkandidat, der selbstamplifizierende mRNA (saRNA) enthalte, werde nach der Verabreichung einer einzigen Impfstoffdosis bewertet. Probanden mit einem höheren Risiko für einen schweren Verlauf einer COVID-19-Infektion würden in den zweiten Teil der Studie aufgenommen, so BioNTech.BioNTech und Pfizer würden gemeinsam an der Entwicklung von BNT162 arbeiten. BioNTech werde die klinische Versorgung mit dem Impfstoff über ihre GMP-zertifizierten mRNA-Produktionsanlagen in Europa sicherstellen. BioNTech arbeite zudem gemeinsam mit Fosun Pharma an der Entwicklung von BNT162 innerhalb Chinas, wo die Unternehmen klinische Studien durchführen möchten, heiße es von Seiten BioNTechs weiter.Anleger bleiben an Bord, sollten aber eine größere Schwankungsbreite bei der BioNTech-Aktie einkalkulieren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link