BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (23.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Neuer Wirbel um Bestellungen des BioNTech-Impfstoffs für Deutschland: "Die vorhandenen Vorverträge über 55 Millionen Impfstoffdosen sind heute kaum das Papier wert, auf dem sie gedruckt sind." Das gehe aus einer Anfrage von FDP-Politiker Wieland Schinnenburg an das Bundesgesundheitsministerium hervor.Nach Vorwürfen zu wenig Impfstoff für Deutschland geordert zu haben, habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit schnellen Erfolgsmeldungen reagiert. Diese würden sich nun als zu euphorisch entpuppen. Wie aus der Anfrage von Schinnenburg hervorgehe, hätten BioNTech/Pfizer bisher keine festen Zusagen an Deutschland gemacht, 30 Mio. zusätzliche Impfdosen zu liefern. Bei den Verträgen solle es sich nur um sogenannte "Memorandums of Understanding" - Vorverträge - handeln. Sie würden einer Absichtserklärung entsprechen, würden aber keinen gültigen und rechtswirksamen Kaufvertrag darstellen.Zum Vorschein gebracht habe diesen Missstand eine schriftliche Anfrage von Schinnenburg, der daraufhin eine Antwort von der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium (BMG), Sabine Weiss (CDU), erhalten habe. Daraus gehe auch hervor, dass das BMG auch mit CureVac nur einen Vorvertrag geschlossen habe. Sowohl diese als auch jene mit BioNTech geschlossene Absichtserklärung müssten noch in "verbindliche Bestellungen" umgesetzt werden. Derzeit sei diese Umsetzung noch "Gegenstand laufender Verhandlungen".Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link