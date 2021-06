Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

191,50 EUR -0,60% (28.06.2021, 22:01)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

228,44 USD -0,69% (28.06.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit seinem Corona-Impfstoff gehöre BioNTech zu den Börsenstars der letzten 15 Monate. Die Performance: atemberaubende 630%. Am Montag komme der Aktienkurs nun allerdings ins Rutschen. Auslöser seien offenbar auch Medienberichte, wonach der Impfstoff des US-Kooperationspartners Pfizer nicht nur sehr gut wirke, sondern auch sehr lang - vielleicht zu lang.Finanzmedien wie Barron’s würden über neue Studienergebnisse berichten, die die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen, so genannte Booster-Shots, infrage stellen würden. Der Autor einer neuen Studie, die am Montag in der Zeitschrift "Nature" veröffentlicht worden sei, habe demnach gesagt, dass die Daten von Pfizers Impfstoff einen langen Impfschutz signalisieren würden. Zum besseren Verständnis: Der Bull-Case für Impfstofffirmen wie BioNTech basiere zum Teil auf der Annahme eines einigermaßen robusten Marktes für Covid-19-Impfstoff-Auffrischungsimpfungen.Die Sorge der Anleger vor möglichen Einnahmeausfällen bei BioNTech und Co halte sich offenbar in Grenzen. Schon der Markt für die ersten beiden Impfdosen werde global auf 80 Mrd. USD und mehr geschätzt. An diesem Potenzial gemessen würden BioNTech und Co weiteres Kurspotenzial besitzen - ganz ohne Booster-Shot, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.06.2021)Hinweis:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.