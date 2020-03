Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

98,00 EUR +56,15% (18.03.2020, 11:14)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

66,60 USD +66,50% (17.03.2020, 21:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (18.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des deutschen Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie führe die Rally der vergangenen beiden Tage fort und sei um 35 Prozent nach oben auf zuletzt 84,88 Euro geschnellt. Damit habe sich der Aktienkurs seit Wochenbeginn verdreifacht. Angetrieben werde die Euphorie von der Aussicht auf eine Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus.Hier arbeite der Mainzer Biopharma-Spezialist in Zukunft mit Fosun Pharma in Schanghai zusammen. BioNTech und Fosun Pharma hätten dazu klinische Studien vereinbart, habe es geheißen. Der Kandidat für einen Impfstoff mit der Bezeichnung BNT162 solle ähnlich wie bei dem Projekt der Tübinger Firma CureVac Körperzellen dazu anregen, Wirkstoffe zur Abwehr des Virus zu erzeugen. Die BioNTech-Aktie sei daraufhin zuletzt bereits massiv nach oben geschossen.Am Dienstag habe BioNTech zudem bekannt gegeben, dass man eine Absichtserklärung mit Pfizer unterzeichnet habe, den Impfstoff außerhalb Chinas gemeinsam zu entwickeln und zu vertreiben. Die Zusammenarbeit ziele darauf ab, die Entwicklung des potenziellen first-in-class COVID-19-mRNA-Impfstoffprogramms BNT162 von BioNTech zu beschleunigen. Die rasche Ausweitung dieser Zusammenarbeit baue auf der Forschungs- und Entwicklungskooperation zwischen auf Pfizer und BioNTech aus dem Jahre 2018 auf. Ziel sei es hier gewesen, mRNA-basierte Impfstoffe zur Vorbeugung von Influenza zu entwickeln.Neueinsteiger sollten eine Kursberuhigung abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link