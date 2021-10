Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BioNTech: Kurskorrektur eröffnet Einstiegschance - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die BioNTech-Aktie (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Im Kampf gegen die Pandemie sei kürzlich eine Erfolgsmeldung vom US-Pharmakonzern Merck & Co gekommen: Das potenzielle Corona-Mittel Molnupiravir habe überzeugende Ergebnisse abliefern können, daher strebe der Konzern nun die Notfallzulassung in den USA an. Die Nachricht habe die Talfahrt bei den Aktien der Impfstoffhersteller beschleunigt, allen voran BioNTech und Moderna. Mit einer möglichen Zulassung des Merck-Mittels könnte die Impfbereitschaft unter denjenigen, die sich noch nicht hätten impfen lassen, weiter sinken. Denn bei einem schweren Verlauf würde dann ein potenziell sehr wirksames Medikament zur Verfügung stehen, so die Argumentation der Börsianer.Dazu seien Aussagen des Managements gekommen: Moderna-CEO Stéphane Bancel glaube, dass die Pandemie bald vorbei sei. Bis Mitte kommenden Jahres gebe es genügend Impfstoff, um jeden Menschen auf dieser Erde impfen zu können. Auch Konkurrent BioNTech gehe davon aus, dass Covid beherrschbar werden werde. Anleger hätten aus den Aussagen gefolgert, dass das Covid-19-Impfstoff-Geschäft deutlich an Fahrt verlieren werde.Für Anleger eröffne die Korrektur Kaufchancen. Zum einen seien aus wissenschaftlicher Sicht regelmäßige Auffrischimpfungen nötig und wahrscheinlich. Während sie in der EU bereits zugelassen seien, dürften auch die USA bald folgen. Zum anderen seien die langfristigen Perspektiven für die MRNA-Technologie, auf die beide Konzerne bauen würden, besser denn je. Risikobereite Anleger könnten daher auf eine Kurserholung setzen. (Ausgabe 40/2021)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: